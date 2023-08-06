На востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5

В результате пострадал 21 человек

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек пострадали в результате землетрясения в городе Дэчжоу в восточнокитайской провинции Шаньдун.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 02:33 по пекинскому времени (21:33 мск), сообщает новостной телеканал CGTN.

Позднее Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти сообщило, что число пострадавших при ЧП увеличилось до 21, было разрушено 126 зданий. Также уточняется, что землетрясение произошло в уезде Пинъюань городского округа Дэчжоу. Очаг залегал на глубине 10 км.

В новость внесены изменения (04:15) - увеличилось число пострадавших.