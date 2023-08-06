В Приморье из-за подтоплений дорог нарушилось сообщение с тремя селами

Речь идет о населенных пунктах Садовое, Муравейка, Фурманово

ТАСС, 6 августа. Сильные дожди в Приморье привели к подтоплению дорог, нарушено сообщение с тремя населенными пунктами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Из-за дождей в 7 муниципалитетах Приморья наблюдаются множественные переливы длиной 20-50 м и глубиной до 1 м. В крае отрезаны населенные пункты Садовое, Муравейка, Фурманово", - говорится в сообщении.

В настоящее время проезд не доступен или осложнен на некоторых участках дорог Анучино - Еловка - Муравейка, Гродеково - Барановский - Садовый, Новопокровка -Ромны - Завитая, Лукьяновка - Новополтавка. Ночью на краевых дорогах дежурило более 30 единиц техники.

По данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 августа на реках и малых водотоках южной половины региона ожидаются резкие и интенсивные подъемы уровня воды до 3,6 м, есть угроза подтопления участков дорог, низководных мостов, хозяйственных объектов. Наиболее паводкоопасные районы - Чугуевский, Анучинский, Яковлевский, Кировский, Красноармейский, Дальнереченский, Михайловский, Уссурийский, Лазовский, Ольгинский, Кавалеровский, Партизанский, Хасанский.