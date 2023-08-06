В Красноярском крае задержали главу исправительного центра ГУФСИН

Его подозревают в злоупотреблении полномочиями

КРАСНОЯРСК, 6 августа. /ТАСС/. Начальник исправительного центра ГУФСИН в Ачинске Красноярского края задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФКУ "Исправительный центр № 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю. По версии следствия, в период с октября 2022 года по 11 апреля 2023 года подозреваемый, являясь начальником исправительного центра в Ачинске, используя свои служебные полномочия, направил в адрес нескольких строительных организаций города письма с требованиями под видом оказания благотворительной помощи передать сотрудникам исправительного центра строительные материалы для ремонта в учреждении. В случае отказа подозреваемый намеревался уволить осужденных исправительного центра, выполнявших трудовые обязанности в строительных организациях.

"Подозреваемый задержан. Судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - добавили в СК.