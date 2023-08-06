В Донецке сообщили о гибели женщины в результате обстрела со стороны ВСУ

Погибшая была 1937 года рождения, отметил глава города Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Мирная жительница Донецка 1937 года рождения погибла в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Алексей Кулемзин.

"По уточненной информации, в результате варварского вечернего обстрела Куйбышевского района по улице Гаджибекова во дворе собственного дома погибла женщина 1937 года рождения", - говорится в сообщении.

Накануне вечером ВСУ несколько раз обстреляли Донецк, применив в том числе кассетные боеприпасы. В результате атаки в городе вспыхнуло несколько пожаров, в том числе в Донецком университете экономики и торговли.