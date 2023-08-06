В результате обстрела Горностаевки погибли два мирных жителя

По словам представитель экстренных служб Херсонской области, накануне в течение дня ВСУ выпустили по населенному пункту 14 снарядов

ГЕНИЧЕСК, 6 августа. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по населенному пункту Горностаевка Херсонской области. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"В результате обстрела населенного пункта Горностаевка получили ранения, несовместимые с жизнью, два мирных жителя", - сказал он.

По его данным, накануне в течение дня ВСУ выпустили по Горностаевке 14 снарядов. Всего за вчерашний день выпущено 60 снарядов. Обстрелам, помимо Горностаевки, подверглись населенные пункты Алешки, Голая Пристань, Кардашинка, Новая Збурьевка, Подстепное. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Алешки, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Число жертв среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавил представитель экстренных служб.