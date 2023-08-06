6 августа, 06:26,
обновлено 6 августа, 07:04
Военная операция на Украине

На востоке и в центре Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена утром в четырех регионах на востоке и в центре Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Первые сигналы оповещения прозвучали в 09:06 в Харьковской области, затем действие предупреждения распространили на Днепропетровскую, Кировоградскую и Полтавскую области. Тревогу отменили спустя примерно полчаса. В настоящий момент в красной зоне остается только Днепропетровская область.

Во время действия предупреждения украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Харькове. Издание "Страна" опубликовало фото столба дыма, который, по его данным, поднимается на месте одного из них.

В ночь на воскресенье воздушную тревогу объявляли в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях.

В новость внесены изменения (10:04 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация