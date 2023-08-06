На востоке и в центре Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена утром в четырех регионах на востоке и в центре Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Первые сигналы оповещения прозвучали в 09:06 в Харьковской области, затем действие предупреждения распространили на Днепропетровскую, Кировоградскую и Полтавскую области. Тревогу отменили спустя примерно полчаса. В настоящий момент в красной зоне остается только Днепропетровская область.

Во время действия предупреждения украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Харькове. Издание "Страна" опубликовало фото столба дыма, который, по его данным, поднимается на месте одного из них.

В ночь на воскресенье воздушную тревогу объявляли в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях.

В новость внесены изменения (10:04 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.