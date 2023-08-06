После крушения лодок у берегов Италии пропали не менее 30 мигрантов

По сведениям агентства ANSA, на первой лодке находилось 48 человек, на второй - 42

РИМ, 6 августа. /ТАСС/. Минимум 30 нелегальных мигрантов числятся пропавшими без вести после крушения двух лодок у берегов южного итальянского острова Лампедуза. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, на первой лодке находилось 48 человек, из которых 45 были спасены, а на второй было 42 человека, из которых спасли 14.

Согласно информации МВД, с начала года в Италию по морю прибыли почти 92 тыс. человек, а в 2022 году за это же время (январь - август) - около 43 тыс. Центр приема мигрантов на Лампедузе часто перегружен. Власти Италии неоднократно заявляли о необходимости общеевропейских решений проблемы миграции.