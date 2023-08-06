В здании Донецкого университета ликвидировали открытое горение

Как сообщили в ГУ МЧС по ДНР, в настоящее время проводятся разбор и проливка конструкций

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Открытое горение в здании Донецкого университета экономики и торговли, где произошел пожар после обстрела со стороны ВСУ, ликвидировано. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

"Открытое горение в здании Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского ликвидировано. На данный момент проводятся разбор и проливка конструкций", - говорится в сообщении.

Накануне вечером ВСУ несколько раз обстреляли Донецк, применив в том числе кассетные боеприпасы. В результате атаки в городе вспыхнуло несколько пожаров, в том числе в Донецком университете экономики и торговли. По предварительной информации, огнем уничтожены кровля и потолочное перекрытие на площади около 3 тыс. кв. м. Пожар был локализован утром в воскресенье.