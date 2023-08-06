Одну ветку "Дружбы" отключили из-за разгерметизации на участке в Польше

В компании PERN сообщили, что вторая ветка нефтепровода функционирует без изменений, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет

ТАСС, 6 августа. Одна из двух веток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключена из-за утечки на участке в Польше. Об этом сообщил оператор польского участка нефтепровода компания PERN.

"В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили утечку в трубопроводе "Дружба" в районе Ходеч на одной из двух веток западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Прокачка на поврежденном участке была сразу же отключена", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании в субботу.

Отмечается, что вторая ветка нефтепровода функционирует без изменений, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет.

На месте происшествия работают Государственная противопожарная служба и аварийно-спасательные службы PERN. Причины инцидента расследуются.