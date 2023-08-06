В Оренбургской области начали поиски пропавшей 14-летней девочки

Как уточнили в пресс-службе УМВД по региону, вечером 5 августа девочка ушла из дома в селе Петровка и не вернулась

ТАСС, 6 августа. Полицейские организовали поиски пропавшей 14-летней девочки в Абдулинском районе Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Межмуниципальным отделом МВД России "Абдулинский" разыскивается без вести пропавшая <…> 2009 года рождения, уроженка города Сорочинск, Оренбургской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вечером 5 августа девочка ушла из дома в селе Петровка и не вернулась. Приметы пропавшей: рост 150-155 см, среднее телосложение, черные волосы до плеч. Была одета в красный топик, светло-голубые джинсы и белые кроссовки. С собой у девочки был мобильный телефон без сим-карты.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, попросили сообщить в полицию.