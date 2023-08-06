В ДТП в Дагестане погиб один человек

Еще двое пострадали

МАХАЧКАЛА, 6 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на федеральной трассе в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД Дагестана.

"На 754-м километре ФАД "Кавказ" в Кизилюртовском районе водитель "Лада Гранта" из-за несоблюдения дистанции столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем Dayun. В результате ДТП водитель "Лады" от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажиры "Лады", двое жителей Хасавюрта, доставлены в больницу", - говорится в сообщении.