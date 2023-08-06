6 августа, 09:43,
обновлено 6 августа, 10:20

СМИ: в Пакистане 15 человек погибли в результате схода поезда с рельсов

AP Photo/ Mohammad Sajjad, архив
© AP Photo/ Mohammad Sajjad, архив

По данным телеканала Geo News, еще 50 человек пострадали

ТАСС, 6 августа. По меньшей мере 15 пассажиров погибли и еще 50 пострадали в результате схода 10 вагонов поезда с рельсов в пакистанской провинции Синд около города Навабшах. Об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на полицию.

По ее информации, в настоящее время проводятся спасательные работы. В близлежащих больницах введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Дополнительным бригадам спасателей понадобится три часа, чтобы добраться до места происшествия. Из-за аварии движение поездов на этом пути приостановлено.

Причины инцидента уточняются. 

Теги:
Пакистан
© Информационное агентство ТАСС
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