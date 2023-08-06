СМИ: в Пакистане 15 человек погибли в результате схода поезда с рельсов

По данным телеканала Geo News, еще 50 человек пострадали

ТАСС, 6 августа. По меньшей мере 15 пассажиров погибли и еще 50 пострадали в результате схода 10 вагонов поезда с рельсов в пакистанской провинции Синд около города Навабшах. Об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на полицию.

По ее информации, в настоящее время проводятся спасательные работы. В близлежащих больницах введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Дополнительным бригадам спасателей понадобится три часа, чтобы добраться до места происшествия. Из-за аварии движение поездов на этом пути приостановлено.

Причины инцидента уточняются.