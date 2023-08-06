Более 100 домов были эвакуированы на юге Австрии из-за оползней

Сообщения о погибших и пострадавших не поступали

ВЕНА, 6 августа. /ТАСС/. Сильные дожди, обрушившиеся на австрийские федеральные земли Штирия и Каринтия, привели к оползням. Об этом сообщает портал ORF.

По данным экстренных служб, в Штирии были зафиксированы 180 оползней. В результате схода сели в общине Санкт-Иоганн-им-Заггауталь разрушены два здания, потребовалось эвакуировать 30 человек.

В некоторых районах стихия привела к наводнению, были затоплены подвалы домов. В Каринтии с пятницы было эвакуировано более 100 домов, отменен один из матчей австрийского футбольного чемпионата.

Власти уже объявили о выделении средств на помощь пострадавшим, однако ни размер помощи, ни масштаб ущерба от стихии не уточняются. Сообщения о погибших и пострадавших в Австрии на данный момент не поступали.

Граничащая с австрийским югом Словения также серьезно пострадала от дождей. По подсчетам властей, ущерб от наводнения может превысить €500 млн, сообщается о четырех погибших.