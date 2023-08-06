В лесничествах Тольятти ликвидировали открытое горение

В тушении были задействованы более 300 человек и свыше 100 единиц техники

ТАСС, 6 августа. Пожарные ликвидировали открытое горение в лесничествах Тольятти, где накануне днем начался низовой лесной пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 12:48 (11:48 мск) 6 августа на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сообщили в ведомстве.

Лесной пожар начался в субботу в 51-м квартале Федоровского участкового лесничества и в 34-м квартале Васильевского участкового лесничества в районе городского округа Тольятти. В тушении были задействованы более 300 человек и свыше 100 единиц техники, привлечен также пожарный поезд. Он был локализован на общей площади 71,95 га.