В Нижегородской области после наезда пьяного водителя на пешеходов погиб подросток

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, управлявшую автомобилем женщину задержали

ТАСС, 6 августа. Пьяная женщина за рулем Nissan наехала на стоящих на обочине людей в селе Спасском Нижегородской области, погиб 14-летний подросток, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, 5 августа в вечернее время на автодороге от деревни Новая до села Спасское Нижегородской области водитель автомобиля Nissan Qashqai совершила наезд на подростков, стоящих на обочине. В результате дорожно-транспортного происшествия 14-летний подросток от полученных травм скончался на месте, а 16-летней девушке, осмотренной на месте, медицинская помощь не потребовалась", - сообщили в управлении. Установлено, что на момент ДТП водитель была в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП следователи возбудили дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 42-летнюю женщину, управлявшую автомобилем, задержали.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области, водитель в состоянии опьянения не выбрала безопасную скорость и на неосвещенном участке дороги наехала на группу людей, стоявших на обочине. Прокуратура региона поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.