В Дмитрове произошел пожар на фабрике по производству спортивных товаров

Площадь пожара составляет 1000 кв. м.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Фабрика по производству спортивных товаров "Леко" загорелась в Дмитрове, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Московской области.

"Около 13:00 поступило сообщение о возгорании по адресу: город Дмитров, п. Синьково, 43", - сообщили в ведомстве. На месте ЧП работают пожарные и спасатели. Согласно данным из открытых источников, там расположена фабрика "Леко", где производятся спортивные товары.

Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 500 кв. м. Позднее в МЧС рассказали, что площадь пожара увеличилась вдвое.

"Площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. метров", - сообщили в министерстве.

В областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что на место происшествия выехали специалисты, чтобы проверить воздух на загрязняющие вещества.

"В связи с возникновением пожара в поселке Синьково Дмитровского городского округа управлением Роспотребнадзора по Московской области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" осуществлен выезд на место для организации исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на границе жилой застройки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.