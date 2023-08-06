6 августа, 11:28

В Забайкалье избили участника СВО

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Как отметил губернатор региона Александр Осипов, правоохранительные органы проводят следственные действия и допросы

ТАСС, 6 августа. Участник специальной военной операции (СВО) получил телесные повреждения в драке в одном из кафе в Забайкалье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Осипов.

Он рассказал, что конфликт произошел между двумя компаниями, в одной из которых находился участник СВО. "По отношению к бойцу СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки", - написал Осипов. По словам губернатора, компания с участником СВО покинула кафе, чтобы избежать конфликта. "Другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения", - сообщил Осипов.

Он отметил, что правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия и допросы. "Ситуация находится на контроле краевых властей и Москвы", - отметил губернатор, добавив, что виновные будут привлечены к ответственности. 

Теги:
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр МихайловичДальний Восток
© Информационное агентство ТАСС
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