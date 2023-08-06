В Перми прогулочный теплоход столкнулся со швартовым судном у причала

Пострадавших нет

ТАСС, 6 августа. Прогулочный теплоход, на борту которого находились 160 пассажиров, столкнулся со швартовым теплоходом, а затем навалился на причальную стенку в городе Перми. Об этом сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"По предварительным данным, днем 6 августа при подходе к причалу 6-го речного вокзала города Пермь прогулочный теплоход "Москва-210" совершил столкновение с швартовым теплоходом "Козьма Минин", после чего навалился на причальную стенку. На борту теплохода "Москва-210" находилось 160 пассажиров, никто из них не пострадал. В результате столкновения повреждена причальная стена, деформирована ролевая рубка теплохода "Москва-210", оборван швартовый теплохода "Козьма Минин", - говорится в сообщении.

По факту случившегося следователи организовали проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Предварительной причиной происшествия, как сообщили в ведомстве, стала техническая неисправность теплохода "Москва-210". Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.