В Челябинской области приостановили движение транспорта на участке трассы "Урал" из-за ДТП

В региональном управлении Госавтоинспекции сообщили, что на 1 635-м км этой трассы организовали реверсивное движение

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Движение транспорта приостановлено на участке автодороги М5 "Урал" Москва - Челябинск на территории Челябинской области из-за ДТП с двумя грузовыми автомобилями Scania. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

"На 1 657-м км автодороги М5 "Урал" Москва - Челябинск в Катав-Ивановском районе движение перекрыто в обе стороны из-за дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовых автомобилей Scania", - говорится в сообщении. Кроме того, на 1 635-м км этой трассы организовано реверсивное движение из-за ДТП с двумя автомобилями.

О пострадавших в этих ДТП не сообщается.