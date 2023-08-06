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Военная операция на Украине

В Подольске пострадало остекление нескольких домов после падения сбитого БПЛА

Глава городского округа Дмитрий Жариков сообщил, что специалисты приступили к ликвидации последствий

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Остекление нескольких домов пострадало в результате падения сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Подольске. Специалисты ликвидируют последствия инцидента до конца дня, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Жариков.

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"Информация к этому часу по факту падения беспилотника. Завершили поквартирный обход близлежащих многоквартирных домов и домовладений частного сектора. Профильные специалисты выявили повреждения остекления окон по нескольким адресам. Приступили к ликвидации последствий. Все повреждения будут устранены сегодня!" - написал Жариков.

По его словам, аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте. "Ситуацию держу на личном контроле. По вопросам оказания помощи вы можете обратиться по телефону: 8-4967-50-00-50. Уважаемые жители! Прошу вас сохранять спокойствие", - подчеркнул он.

В Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ пресекли попытку Киева атаковать беспилотником объекты на территории Московской области, дрон уничтожен силами ПВО на территории Подольского района. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеМосква
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