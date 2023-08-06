На юге Франции в парке аттракционов погиб подросток

Инцидент произошел на аттракционе, который имитирует падение с высоты 60 м

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал при аварии на одном из аттракционов в парке развлечений в районе коммуны Агд (департамент Эро на юге Франции). Об этом сообщила радиостанция France info.

По ее данным, инцидент произошел на аттракционе, который имитирует падение с высоты 60 м. Как сообщила радиостанция, при неконтролируемом падении 17-летний подросток погиб, а 19-летняя девушка госпитализирована с многочисленными травмами.

Полиция задержала четырех человек, в том числе директора парка. Возможная причина трагедии - эксплуатация аттракциона при сильном ветре в нарушение правил. Для проверки этой версии назначены экспертизы, сообщает France info.

В конце июля на юго-востоке Франции порыв ветра снес надувной водный аттракцион. В результате инцидента погиб мужчина, а его трехлетняя дочь получила серьезные травмы.