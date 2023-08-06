6 августа, 12:23

На Кубани произошел пожар в складском здании элеватора

Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м

ТАСС, 6 августа. Спасатели ликвидируют пожар в складском здании элеватора в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС.

"В Новопокровском районе ликвидируют пожар в складском здании элеватора. Горит склад с шелухой от семечек в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Сильный ветер и сухая жаркая погода осложняют тушение. На месте пожара работают 78 человек и 16 единиц техники. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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