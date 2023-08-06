На Кубани произошел пожар в складском здании элеватора

Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м

ТАСС, 6 августа. Спасатели ликвидируют пожар в складском здании элеватора в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС.

"В Новопокровском районе ликвидируют пожар в складском здании элеватора. Горит склад с шелухой от семечек в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Сильный ветер и сухая жаркая погода осложняют тушение. На месте пожара работают 78 человек и 16 единиц техники.