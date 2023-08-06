6 августа, 12:38

На востоке Китая число пострадавших при землетрясении возросло до 23

В эпицентре обрушились 74 строения

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Шаньдун на востоке Китая возросло до 23, в эпицентре обрушились 74 строения. Об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям страны.

Ранее сообщалось о 21 потерпевшем. Их число достигло 23, проинформировало МЧС.

После подземного толчка было распространено предупреждение о чрезвычайной ситуации четвертого (высшего) уровня. Проверки показали, что дорожно-транспортное сообщение, энерго- и газоснабжение в зоне бедствия не нарушены.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 02:33 по местному времени (21:33 мск субботы) в уезде Пинъюань городского округа Дэчжоу. Очаг залегал на глубине 10 км. 

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