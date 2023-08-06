В Курганской области в ДТП погибли три человека

Еще один пострадал

ТАСС, 6 августа. Три человека погибли и один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Курганской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В Кетовском округе в дорожно-транспортном происшествии три человека погибли, один с травмами госпитализирован. Авария произошла в 05:35 мск на 48-м км автодороги Курган - Куртамыш - Целинное. По предварительной информации, водитель 2002 года рождения, управляя транспортным средством ВАЗ 21101, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим возгоранием", - рассказали в ведомстве.

В ДТП погибли водитель и два пассажира, госпитализирован еще один пассажир.