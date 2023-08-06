ВСУ нанесли удар по автомобильному мосту на курорте Арабатская стрелка

Пострадал мирный житель

АРАБАТСКАЯ СТРЕЛКА /Херсонская область/, 6 августа. / ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье нанесли удар по автомобильному мосту через пролив Тонкий в районе излюбленного у туристов пляжа в курортном районе Херсонской области, пострадал мирный житель, возник пожар на газопроводе, передает корреспондент ТАСС с автомобильной дороги, ведущей к отелям и пляжам на косе Арабатская стрелка.

Удар со стороны украинских войск был нанесен около 14:30 (время совпадает с московским). Раздался взрыв, дым от пожара был виден на несколько километров вокруг. Пострадавшему оперативно оказали помощь на месте.

Как сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо, ВСУ выпустили 12 ракет по автомобильному мосту через пролив Тонкий на Херсонщине, девять из них сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО).

Снабжение газом более 20 тыс. жителей города Геническа прервано после удара со стороны ВСУ по газопроводу и мосту в Херсонской области, сообщил Сальдо.

"Перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тыс. жителей города остались без газоснабжения", - написал он.

Как уточнил врио губернатора, важного военного значения мост не имеет. "Перешедший к государственному терроризму, как всегда, подло и низко бьет по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей", - написал он.

По словам очевидцев, прозвучало около трех взрывов. Четверо человек были в машине, когда произошел обстрел и в нее прилетел обломок ракеты. Они рассказали, что пострадавший получил легкие осколочные ранения.