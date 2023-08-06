ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и поселок Чонгар

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, "главная подлость режима - попадание в поселковую школу"

ГЕНИЧЕСК, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар в Херсонской области, сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Киевские террористы обстреляли натовскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и поселок Чонгар. Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима - попадание в поселковую школу", - написал Сальдо.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма.