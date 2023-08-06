Глава Еврокомиссии посетит пострадавшую от наводнения Словению

Премьер Роберт Голоб ранее сообщил, что ущерб от наводнения превысит €500 млн

ЛЮБЛЯНА, 6 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе посетит Словению, которая пострадала от наводнений в результате проливных дождей. Об этом сообщила министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Мы поговорили с руководителем внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем и исполняющим обязанности главы МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом. Совет ЕС и Европейская служба внешних связей следят за ситуацией с большой озабоченностью и выражают свою полную солидарность. Они оказывают всестороннюю помощь Словении и объявили о планируемом на следующей неделе визите в Словению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен", - написал Файон.

5 августа премьер Роберт Голоб сообщил, что ущерб от наводнения в результате проливных дождей в Словении превысит €500 млн. По его словам, речь идет о крупнейшем стихийном бедствии в новейшей истории страны.

Агентство по охране окружающей среды республики объявило красный уровень опасности в северо-восточной, северо-западной и центральной частях страны из-за проливных дождей, которые начались 3 августа. Ливни по всей стране стали причиной затопления водотоков, подъема грунтовых вод и нескольких оползней. Стихия унесла жизни четырех человек - двух словенцев и двух голландцев.