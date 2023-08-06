6 августа, 13:35

В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту убийства подростка

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что тело пропавшей девочки обнаружили с признаками насильственной смерти

ТАСС, 6 августа. Следователи в Белгородской области возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки, пропавшей в пятницу. Тело подростка нашли с признаками насильственной смерти, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По факту безвестного исчезновения 15-летней жительницы Белгородского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В рамках расследования уголовного дела следователями СК РФ во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Белгородской области обнаружено тело пропавшей девочки с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 4 августа несовершеннолетняя ушла гулять из своего дома в поселке Разумное Белгородского района. Проведенными первоначальными мероприятиями местонахождение подростка не было установлено. 

Теги:
РоссияБелгородская область
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