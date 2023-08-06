На Алтае в ДТП на перевале пострадали девять человек

Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом

ТАСС, 6 августа. Девять человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на перевале в Республике Алтай. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

"Пострадавших девять, место пока неизвестно. Столкнулся легковой автомобиль с микроавтобусом. Инспекторы недоступны, это Семинский перевал, связи там нет", - сказал собеседник агентства.

Семинский перевал находится на 583-м км автодороги Р-256 "Чуйский тракт". Высота перевала - 1 717 м, подъем - 9 км, спуск - 11 км.