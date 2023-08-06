В Забайкалье возбудили два уголовных дела по факту избиения участника СВО

В региональном управлении МВД сообщили, что назначили судебно-медицинскую экспертизу

ТАСС, 6 августа. Два уголовных дела возбуждено по факту избиения в Забайкалье участника специальной военной операции - по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью и уничтожения имущества из хулиганских побуждений. При этом может быть возбуждено и дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений) и ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Кроме того, в действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ)", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью потерпевшего. Ее будет проводить специализированная медицинская организация. "В зависимости от результатов экспертизы будет решаться вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкую статью УК РФ", - отметили в ведомстве.

По данным региональной прокуратуры, накануне в селе Нерчинский Завод произошел конфликт между местными жителями и участником специальной военной операции, в результате которого он получил телесные повреждения, а его автомобиль был поврежден.