6 августа, 14:09

В Тольятти ликвидировали пожар на территории двух лесничеств

В тушении были задействованы более 300 человек и свыше 100 единиц техники

ТАСС, 6 августа. Пожар, начавшийся накануне на территории лесничеств в Тольятти Самарской области, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"13:45 (12:45 мск) - полная ликвидация пожара", - сообщили в ведомстве.

Низовой лесной пожар начался в субботу в 51-м квартале Федоровского участкового лесничества и в 34-м квартале Васильевского участкового лесничества в районе городского округа Тольятти. В тушении были задействованы более 300 человек и свыше 100 единиц техники, привлечен также пожарный поезд. Возгорание было локализовано на общей площади около 72 га. 

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