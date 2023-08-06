Что известно об обстреле ВСУ двух мостов между Крымом и Херсонской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье нанесли ракетные удары по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью, а также автомобильному мосту в районе Арабатской стрелки.

При атаке на Чонгарский мост использовались крылатые ракеты Storm Shadow британского производства.

По последним данным, в результате обстрелов пострадал один мирный житель. ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Обстрел Чонгарского моста

Украинские военные обстреляли Чонгарский мост и поселок Чонгар ракетами Storm Shadow, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, мост получил повреждения, также повреждена поселковая школа.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию о повреждении моста, уточнив, что речь идет об одном попадании. Жертв в результате нападения нет, уточнил он.

Обстрел моста на Арабатской стрелке

ВСУ около 14:30 мск также нанесли ракетный удар по автомобильному мосту через пролив Тонкий, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Часть стрелки входит в состав Херсонской области, часть относится к Республике Крым.

В общей сложности было выпущено 12 ракет, 9 из которых сбили системы противовоздушной обороны, сообщил Сальдо. Тип ракет он не уточнил.

Как рассказали очевидцы, один человек получил легкие осколочные ранения - он сидел в машине, в которую прилетел обломок одной из ракет. Ему оказали помощь на месте.

Обстрелянный мост, по словам Сальдо, не имеет важного военного значения.

Последствия атак

Работа пропускного пункта "Джанкой", расположенного на дороге, которая проходит через Чонгарский мост, приостановлена.

Пропускные пункты "Армянск" и "Перекоп" работают в штатном режиме, сообщили в Минтрансе Крыма. В ведомстве уточнили, что через "Армянск" следуют легковые автомобили и автобусы, через "Перекоп" - только грузовики.

После обстрела моста на Арабатской стрелке загорелся газопровод, без газоснабжения остались более 20 тыс. жителей Геническа. На данный момент пожар потушен.

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