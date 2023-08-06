Что известно об обстреле ВСУ двух мостов между Крымом и Херсонской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье нанесли ракетные удары по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью, а также автомобильному мосту в районе Арабатской стрелки.
При атаке на Чонгарский мост использовались крылатые ракеты Storm Shadow британского производства.
По последним данным, в результате обстрелов пострадал один мирный житель. ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Обстрел Чонгарского моста
- Украинские военные обстреляли Чонгарский мост и поселок Чонгар ракетами Storm Shadow, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
- По его словам, мост получил повреждения, также повреждена поселковая школа.
- Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию о повреждении моста, уточнив, что речь идет об одном попадании. Жертв в результате нападения нет, уточнил он.
Обстрел моста на Арабатской стрелке
- ВСУ около 14:30 мск также нанесли ракетный удар по автомобильному мосту через пролив Тонкий, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Часть стрелки входит в состав Херсонской области, часть относится к Республике Крым.
- В общей сложности было выпущено 12 ракет, 9 из которых сбили системы противовоздушной обороны, сообщил Сальдо. Тип ракет он не уточнил.
- Как рассказали очевидцы, один человек получил легкие осколочные ранения - он сидел в машине, в которую прилетел обломок одной из ракет. Ему оказали помощь на месте.
- Обстрелянный мост, по словам Сальдо, не имеет важного военного значения.
Последствия атак
- Работа пропускного пункта "Джанкой", расположенного на дороге, которая проходит через Чонгарский мост, приостановлена.
- Пропускные пункты "Армянск" и "Перекоп" работают в штатном режиме, сообщили в Минтрансе Крыма. В ведомстве уточнили, что через "Армянск" следуют легковые автомобили и автобусы, через "Перекоп" - только грузовики.
- После обстрела моста на Арабатской стрелке загорелся газопровод, без газоснабжения остались более 20 тыс. жителей Геническа. На данный момент пожар потушен.
Предыдущий обстрел Чонгарского моста
- Предыдущий обстрел Чонгарского моста украинские военные совершили 22 июня. Тогда обошлось без пострадавших, но дорожное полотно получило повреждения.
- Ремонтные работы начались 25 июня, а 2 июля движение по мосту возобновилось.