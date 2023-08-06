Развожаев опроверг обнаружение мины на пляже Любимовка в Севастополе

Глава города сообщил, что тревога оказалась ложной

ТАСС, 6 августа. Службы флота проверили предмет, который ранее обнаружили в море недалеко от пляжа Любимовка в Севастополе. Тревога оказалась ложной, найденное оказалось не миной, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале в воскресенье.

"Спецслужбы флoта проверили предмет, oбнаруженный в море недалекo от пляжа Любимoвка, - написал Развожаев. - Оказалось, что тревога ложная и это - не мина". Он поблагодарил все спецслужбы за бдительность.

Ранее Развожаев сообщил, что в районе пляжа Любимовка обнаружили морскую мину на расстоянии менее 100 м от берега. Ее планировалось отбуксировать в безопасное место и уничтожить в акватории.