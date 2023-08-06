6 августа, 14:33
Военная операция на Украине

Развожаев опроверг обнаружение мины на пляже Любимовка в Севастополе

Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Глава города сообщил, что тревога оказалась ложной

ТАСС, 6 августа. Службы флота проверили предмет, который ранее обнаружили в море недалеко от пляжа Любимовка в Севастополе. Тревога оказалась ложной, найденное оказалось не миной, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале в воскресенье.

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"Спецслужбы флoта проверили предмет, oбнаруженный в море недалекo от пляжа Любимoвка, - написал Развожаев. - Оказалось, что тревога ложная и это - не мина". Он поблагодарил все спецслужбы за бдительность.

Ранее Развожаев сообщил, что в районе пляжа Любимовка обнаружили морскую мину на расстоянии менее 100 м от берега. Ее планировалось отбуксировать в безопасное место и уничтожить в акватории. 

Теги:
РоссияКрымРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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