В Молдавии на месте схода вагонов с украинским зерном необходимо восстановить 150 м путей

Рабочие уже уложили на протяжении 50 м железной дороги новые рельсы и бетонные шпалы

КИШИНЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Ремонтным бригадам необходимо восстановить 150 м железнодорожных путей на юге Молдавии, где накануне сошли с рельсов шесть вагонов с украинским зерном. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия "Железная дорога Молдавии".

"Около 50 сотрудников предприятия интенсивно работают над устранением последствий железнодорожной аварии, произошедшей вчера днем. Рабочие уже уложили на протяжении 50 м железной дороги новые рельсы и бетонные шпалы. Всего предстоит восстановить 150 м железной дороги", - говорится в сообщении на странице предприятия в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Накануне на железнодорожном участке Кульма - Чадыр-Лунга шесть вагонов с зерном сошли с рельсов. Предварительной причиной аварии названа деформация рельсов из-за жары. Состав из 61 вагона следовал со станции Бессарабка в порт Рени на Украине.