На Запорожье сообщили об обстреле ВСУ центра города Днепрорудное

Шесть человек получили ранения

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Шесть мирных граждан получили ранения при обстреле центра города Днепрорудное в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"Боевики террористического киевского режима вели прицельный обстрел центра города Днепрорудное. Попадание зафиксировано во дворе двух девятиэтажных домов. Ранено шесть мирных жителей. Два человека получили тяжелые травмы головы, один госпитализирован в реанимацию городской больницы, второй экстренно отправлен в больницу Мелитополя. Еще четыре человека получили осколочные ранения", - сказал представитель оперативных служб.

Также в результате обстрела повреждены остекление домов, трансформатор, автомобили.