6 августа, 15:04
Военная операция на Украине

На Запорожье сообщили об обстреле ВСУ центра города Днепрорудное

Шесть человек получили ранения

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Шесть мирных граждан получили ранения при обстреле центра города Днепрорудное в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"Боевики террористического киевского режима вели прицельный обстрел центра города Днепрорудное. Попадание зафиксировано во дворе двух девятиэтажных домов. Ранено шесть мирных жителей. Два человека получили тяжелые травмы головы, один госпитализирован в реанимацию городской больницы, второй экстренно отправлен в больницу Мелитополя. Еще четыре человека получили осколочные ранения", - сказал представитель оперативных служб.

Также в результате обстрела повреждены остекление домов, трансформатор, автомобили. 

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