В Волгоградской области в реке нашли тело подростка, сбежавшего из детского лагеря

По предварительным данным, мальчик отправился купаться на реку в необорудованном месте

ТАСС, 6 августа. Тело самовольно покинувшего территорию детского лагеря в Волгоградской области 14-летнего подростка найдено в реке Иловля. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления СК России по региону Дарья Буянова.

"Следственным отделом по городу Камышин следственного управления СК по области организована доследственная проверка по факту гибели 14-летнего подростка. Уточняется, что 6 августа при проведении поисковых мероприятий тело мальчика обнаружено. Телесных повреждений нет, признаков криминального характера смерти не установлено", - сказала она.

По предварительным данным, 4 августа подросток совместно со своим товарищем самовольно покинул территорию детского лагеря в селе Умет Камышинского района Волгоградской области и отправился купаться на реку Иловля в необорудованном для купания месте. В какой-то момент 14-летний мальчик скрылся под водой и не вынырнул.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана оценка действиям сотрудников детского лагеря, добавила представитель ведомства.