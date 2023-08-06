В Забайкальском крае задержали одного из участников нападения на инвалида СВО

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Полиция Забайкальского края задержала одного из участников нападения на инвалида, получившего ранение в зоне специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-центре МВД России

"В отделение полиции сотрудниками отдела МВД России "Газимуро-Заводский" был доставлен 27-летний мужчина. Его подозревают в нападении на местного жителя", - говорится в сообщении.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) и статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания. Следователем МО МВД России он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Предварительное расследование уголовных дел находится на контроле руководства УМВД России по Забайкальскому краю.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение избитого и написал, что его перевозят в Краснокаменск. "Там его обследуют, в том числе проведут компьютерную томографию головы. Самочувствие у него нормальное. Желаю ему скорее идти на поправку", - написал Осипов.

Ранее глава Забайкалья сообщал, что участник СВО получил телесные повреждения в драке в одном из кафе региона. По словам Осипова, между двумя компаниями, в одной из которых находился участник СВО, произошел конфликт, в результате чего мужчину избили, также был поврежден его автомобиль.