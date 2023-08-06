6 августа, 15:36,
обновлено 6 августа, 16:39

В Забайкальском крае задержали одного из участников нападения на инвалида СВО

Артем Коротаев/ ТАСС, архив
© Артем Коротаев/ ТАСС, архив

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Полиция Забайкальского края задержала одного из участников нападения на инвалида, получившего ранение в зоне специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-центре МВД России

"В отделение полиции сотрудниками отдела МВД России "Газимуро-Заводский" был доставлен 27-летний мужчина. Его подозревают в нападении на местного жителя", - говорится в сообщении.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) и статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). 

Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания. Следователем МО МВД России он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Предварительное расследование уголовных дел находится на контроле руководства УМВД России по Забайкальскому краю.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение избитого и написал, что его перевозят в Краснокаменск. "Там его обследуют, в том числе проведут компьютерную томографию головы. Самочувствие у него нормальное. Желаю ему скорее идти на поправку", - написал Осипов.

Ранее глава Забайкалья сообщал, что участник СВО получил телесные повреждения в драке в одном из кафе региона. По словам Осипова, между двумя компаниями, в одной из которых находился участник СВО, произошел конфликт, в результате чего мужчину избили, также был поврежден его автомобиль. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация