В лесах Белоярского района в Югре ввели режим ЧС из-за природных пожаров

На территории района действуют шесть лесных пожаров

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Режим ЧС введен в лесах муниципального характера Белоярского района в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре из-за природных пожаров, сообщается на сайте администрации района.

"В связи с установившейся устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей резкому росту количества и площади пожаров в лесах <…> с 6 августа 2023 года введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера для Белоярского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. <…> Границами зоны чрезвычайной ситуации определена территория Белоярского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории района в настоящее время действуют шесть лесных пожаров.

Ранее власти Югры сообщили, что в регионе борются с 17 лесными пожарами на площади 1 174, 06 га, из которых локализованы семь на площади 374,45 га.