6 августа, 16:19

В Тегеране 11 человек пострадали из-за обрушения строящихся зданий

Под завалами оказались сотрудники полиции и работники муниципальных служб

ТАСС, 6 августа. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 11 пострадали в результате обрушения зданий в иранской столице. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителей спасательных служб и правоохранительных органов.

По их информации, ЧП произошло во время сноса незаконных построек из-за несоблюдения правил техники безопасности. Пять строящихся зданий обрушились.

Под завалами оказались сотрудники полиции и работники муниципальных служб. Спасатели извлекли четырех пострадавших, еще один человек - полковник полиции - погиб из-за полученных травм. Восемь человек госпитализированы, еще трем оказана медицинская помощь на месте.

Спасательная операция продолжается. Общее число людей, которые остаются под завалами, не установлено. 

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Иран
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