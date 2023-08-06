Словения обратилась к ЕС и НАТО за помощью в ликвидации последствий наводнения

Страна за счет механизма гражданской защиты ЕС рассчитывает получить технику для уборки мусора и обеспечения функционирования дорог

ЛЮБЛЯНА, 6 августа. /ТАСС/. Власти Словении решили обратиться к Евросоюзу и НАТО за помощью в ликвидации последствий крупнейшего в современной истории страны стихийного бедствия, вызванного проливными дождями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики.

Словения за счет механизма гражданской защиты ЕС рассчитывает получить технику для уборки мусора и обеспечения функционирования дорог: 40 экскаваторов и бульдозеров, 30 специальных транспортных средств для управления водотоками и 20 сборных мостов. От НАТО требуется пять тяжелых военных вертолетов грузоподъемностью не менее 5 тонн, 200 военнослужащих и 20 сборных мостов.

Как сообщила министр иностранных и европейских дел Таня Файон на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе посетит Словению.

Агентство по охране окружающей среды республики объявило красный уровень опасности в северо-восточной, северо-западной и центральной частях страны из-за проливных дождей, которые начались 3 августа. Погибли четыре человека - два словенца и столько же голландцев. 5 августа премьер-министр Роберт Голоб сообщил, что ущерб от наводнения в Словении превысит €500 млн. По его словам, речь идет о крупнейшем стихийном бедствии в новейшей истории страны.