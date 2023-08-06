6 августа, 17:52

На юге Австрии из-за наводнения погиб один человек

Мужчина ехал на велосипеде и упал в реку

ВЕНА, 6 августа. /ТАСС/. Один человек погиб в австрийской федеральной земле Каринтия из-за наводнения, возникшего после сильных дождей. Об этом сообщило издание Kurier.

По его данным, мужчина ехал на велосипеде и упал в реку. Очевидцы немедленно сообщили об этом экстренным службам, началась поисково-спасательная операция. Человека удалось достать из воды и реанимировать, но позже он умер в больнице.

В нескольких районах затоплены подвалы домов. В Каринтии с пятницы были эвакуированы жители более 100 домов, отменен один из матчей австрийского футбольного чемпионата.

Стихия также затронула соседнюю землю Штирия, где из-за непогоды произошло почти 200 оползней. О жертвах информации не поступало.

Власти Австрии ранее уже объявили о выделении средств на помощь пострадавшим, однако ни размер помощи, ни масштаб ущерба не уточняются. 

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