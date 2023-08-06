На Кубани в ДТП с участием четырех автомобилей погибли четыре человека

Еще трое пострадали

ТАСС, 6 августа. ДТП с участием четырех легковых автомобилей произошло на 16-м км трассы Тамань - Веселовка в Краснодарском крае. Четыре человека погибли, еще трое пострадали, сообщили журналистам в ГУ МВД России по региону.

"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на 16-м км трассы Тамань - Веселовка с участием четырех легковых автомобилей. В двух автомобилях погибли водители и пассажиры - четыре человека. В двух других транспортных средствах трое пострадавших", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, предварительно среди погибших и пострадавших детей нет. Причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу движения.