Оползень в горах Грузии произошел из-за частичного обвала ледника Буба

Согласно предварительным данным, вся масса, идущая с ледника, трансформировалась в гляциальный селевой поток, который затем достиг курортного места

ТБИЛИСИ, 6 августа. /ТАСС/. Причиной оползня, который сошел в курортном местечке Шови высокогорного края Рача в Грузии, стал частичный обвал расположенного выше по ущелью ледника Буба. Об этом говорится в отчете специалистов Национального агентства окружающей среды министерства окружающей среды и сельского хозяйства страны.

"На основании полевых исследований, проведенных в ущелье, было установлено, что на западе ледника Буба имел место скалистый обвал, который разрушил его определенную часть, что, в свою очередь, вызвало вытекание вод из-под ледника. Как правило, под каждым ледником есть так называемые скрытые озера. Образовавшийся поток стал двигаться в русле ущелья", - сказал глава департамента геологии Национального агентства окружающей среды Мераб Гаприндашвили, который ознакомил журналистов с отчетом.

Этому процессу, продолжил специалист, способствовала высокая температура, которая держалась в регионе в последнее время, а также обильные осадки. Вся масса, идущая с ледника, трансформировалась в гляциальный селевой поток, который затем достиг курортного места. Как отметил Гаприндашвили, общая площадь затопления составила 26 га.

Отчет является предварительным, в нем приводится оценка морфологических, климатических, гидрологических, геологических и тектонических условий ареала стихии.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Погибли 18 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн кубометров земли. 7 августа в республике объявлен траур.