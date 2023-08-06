В Москве задержали водителя, который насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП

По факту аварии возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Задержан водитель автомобиля Skoda, который сбил ребенка на севере Москвы и скрылся с места ДТП. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Водитель задержан", - сообщили там.

Ранее стало известно, что в результате ДТП ребенок погиб.

Мальчик 2016 года рождения пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель Skoda проехал на красный свет, сбил ребенка, после чего вышел из машины, однако экстренные службы не вызвал, вернулся в машину и скрылся с места ДТП.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения и повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в столичном СК. Следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, назначается комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы.