В Петербурге задержали мужчину, бросившего страйкбольную гранату в толпу отдыхающих

Инцидент произошел в Удельном парке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге задержала 19-летнего молодого человека, бросившего страйкбольную гранату в отдыхавших людей в Удельном парке. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

"6 августа в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что около 15:50 в Удельном парке мужчина бросил неустановленный предмет в толпу отдыхающих, после чего произошел хлопок", - говорится в сообщении. По данным МВД, прохожие задержали мужчину и передали сотрудникам правоохранительных органов. Задержанным оказался 19-летний житель Санкт-Петербурга. В полиции установили, что мужчина бросил страйкбольную гранату с перцовым газом.

СМИ ранее сообщали, что в Удельном парке неизвестный напал на группу любителей фурри - культуры человекоподобных животных.