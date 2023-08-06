6 августа, 18:12

В Нижегородской области в ДТП с "Камазом" пострадали три человека

Среди них есть двое детей

ТАСС, 6 августа. Три человека, включая двоих детей, пострадали при столкновении Renault и "Камаза" в Дивеевском районе Нижегородской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили женщина 1991 года рождения и двое детей - 2019 года рождения и 2014 года рождения, находившиеся в транспортном средстве Renault", - говорится в распространенном сообщении.

Пострадавших доставили в медучреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По предварительной информации, Renault столкнулся с "Камазом" у дома №75 на улице Арзамасской. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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