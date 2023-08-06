В Словении спасателям удалось восстановить сообщение с муниципалитетом Чрна-на-Корошкем

По проложенной дороге можно проехать на внедорожниках и спецтехнике со стороны муниципалитета Шоштань

ЛЮБЛЯНА, 6 августа. /ТАСС/. Спасательным службам Словении удалось проложить аварийную грунтовую дорогу до муниципалитета Чрна-на-Корошкем, отрезанного от автомобильного сообщения с 4 августа в результате наводнения в республике. Об этом сообщает Словенское агентство печати.

Отмечается, что по проложенной дороге можно проехать на внедорожниках и спецтехнике со стороны муниципалитета Шоштань. По ней будет проводиться эвакуация населения и оказываться необходимая помощь.

Агентство по охране окружающей среды республики объявило красный уровень опасности в северо-восточной, северо-западной и центральной частях страны из-за проливных дождей, которые начались 3 августа. Погибли четыре человека - два словенца и столько же голландцев. 5 августа премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил, что ущерб от наводнения превысит €500 млн. По его словам, речь идет о крупнейшем стихийном бедствии в новейшей истории страны.