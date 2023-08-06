На юге Азербайджана в нацпарке произошел сильный лесной пожар

Парк расположен на территории Ленкоранского и Нефтчалинского районов республики

БАКУ, 6 августа. /ТАСС/. Сильный лесной пожар произошел на территории Гызылагаджского национального парка на юге Азербайджана, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"На горячую линию МЧС поступила информация о возгорании на заросшем камышами участке в Гызылагаджском национальном парке. В настоящее время принимаются меры по локализации и тушению огня", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к тушению пожара привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и два вертолета авиационного отряда МЧС.

Гызылагаджский национальный парк - природный заповедник на юге Азербайджана площадью около 88,4 тыс. га. Национальный парк расположен на территории Ленкоранского и Нефтчалинского районов республики.