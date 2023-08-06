Пушилин сообщил, что в ДНР пять человек пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ

Повреждены восемь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Пять мирных жителей в воскресенье получили травмы в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, в том числе с использованием кассетных боеприпасов, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Денис Пушилин.

"Украинские боевики продолжают терроризировать мирное население Донбасса, используя запрещенные методы ведения войны, в том числе поставленные Украине со стороны США кассетные боеприпасы. Микрорайон Азотный Куйбышевского района Донецка обстреляли с применением артиллерии калибром 155 мм с кассетной боевой частью. Сегодня ранения различной степени тяжести получили пять человек: три - в Куйбышевском районе Донецка, один - в Кировском районе Донецка, еще один - в Старомихайловке", - написал Пушилин.

Он добавил, что в результате обстрелов повреждены восемь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры в столице региона и Горловке. Зафиксированы 40 обстрелов, выпущено 144 боеприпаса из ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм.