В Новгородской области 23 населенных пункта остались без электричества из-за непогоды

На территории Старорусского района ведутся восстановительные работы

ТАСС, 6 августа. Массовое отключение электричества произошло в 23 населенных пунктах Старорусского района Новгородской области из-за непогоды. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, которая организовала проверку по факту отключения.

"6 августа 2023 года в связи с ухудшением накануне погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии в 23 населенных пунктах Старорусского района. Прокуратура области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку соблюдения требований законодательства об электроснабжении", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что сейчас на территории района ведутся восстановительные работы.

По данным Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на воскресенье в Старой Руссе прошел сильный дождь, сейчас преимущественно без осадков, около 30 градусов тепла.